Başbakan Yıldırım: Kimsenin Gönlünün Kırılmasına Rızamız Olmaz

Referandumdan evet çıkmasının ardından Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce Başbakan Binali Yıldırım hitap etti. Başbakan'ın konuşmasında, "Hiçbir vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz." sözleri dikkat çekti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halkımız tarafından kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğine ve eni hükümet sistemine 'evet' diyen milletimizin kararı başımızın tacıdır. Değişime 'evet' diyen, milli iradeyi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bütün milletimizi coşkuyla alkışlıyorum. Halkımızın sözünün üzerinde hiçbir söz yoktur. Biz, halkın ve milletin emanetini taşıyoruz. Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız. Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güveninin kazanmış siyasi irade olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir."

"MİLLETİMİZ ÖNÜMÜZE YENİ BİR YOL HARİTASI KOYDU"

"Milletimiz önümüze Sayın cumhurbaşkanımız yeni bir yol haritası koydu onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet demokrasiye bir kez daha devam demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki vatandalarımız özellikle 'terörle mücadeleye kararlılıkla devam' mesajını vermek suretiyle gereken desteği göstermişlerdir. İçeride ve dışarıda, Türkiye'nin demokrasini tartışma konusunu yapanlar mahcup olmuştur. Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız mahcup çıkarmıştır" şeklinde konuştu.

"Hayır' diyen de 'evet' diyen de vatandaşımızdır"

"BU OYLAMANIN KAYBEDİ YOKTUR"

"Referandum zafer ve hezimet diye anlatılmamalı, yorumlanmamalı" diyen Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur. 'Hayır' diyen de 'evet' diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çokluğu demokrasimize geç katmıştır. Bu sonuç, son derece sukünet içinde olgun bir atmosfer içinde gerçekleşmiştir, herkese emeği geçen güvenlik güçlerimiz, sandık görevlilerimiz, yurdun her köşesinde halk oylamasının huzur ve barış içnide geçmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerimize, kanaat önderlerimize siyasete katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hiçbir vatandaşlarımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Bu netice ülkemizin için hayırı uğurlu olsun diyorum."