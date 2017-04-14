Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu Bombaladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Bir ana muhalefet partisi başkanı var, bu kampanya boyunca söylemediği yalan dolan kalmadı. Kime rastlarsa korkutuyor. Taksicilerle bir araya geliyor, 'ruhsatlarınız iptal olacak' diyor. Kardeşim sen felaket tellalı mısın" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Sincan Lale Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, "Sincan AK Parti'nin yol arkadaşı oldu, dava arkadaşı oldu. Desteğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sincan, 15 Temmuz akşamı, bütün Ankara gibi bir kahramanlık destanı yazdınız. O gün ayyıldızlı bayrağımızla bu meydana indiniz, bu bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz. Ülkeyi alçaklara teslim etmediniz. 28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürütenler ne dedi, 'demokrasiye balans ayarı verdik' dediler. Sincan, pazar günü onlara ayar vermeye hazır mısınız? Darbelerden, muhtıralardan arınmış bir Türkiye için 'ben de varım' diyecek misiniz? 28 Şubat'ta onu yaptılar ama 15 Temmuz'da karşılarında milyonları buldular, milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı buldular. 15 Temmuz'da bu sefer, bu FETÖ örgütüne, bu alçaklara meydanları teslim etmediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Eğer 15 Temmuz gecesi teröristler bu güzel ülkeyi işgal etmiş olsaydı, Türkiye ne kaybedecekti bir düşünün, 10 yıl. Huzur ortadan kalkacak, kardeşliğimiz yara alacaktı. Terör örgütleri, Türkiye'nin düşmanları sevinecekti. Ülke baştan başa yoksullaşacaktı."



"Ne federasyon, ne başka bir ayrışmayı asla ve asla kabul etmeyiz" diyen Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah sandıklardan evet çıkacak. Birliğimiz güçlü ve daha kuvvetli olacak. 16 Nisan'da evet demek ülkenin aydınlık yarınlarına evet demektir. Güçlü Cumhuriyete, güçlü devlete evet demektir. Bir ana muhalefet partisi başkanı var, bu kampanya boyunca söylemediği yalan dolan kalmadı. Kime rastlarsa korkutuyor. Taksicilerle bir araya geliyor, 'ruhsatlarınız iptal olacak' diyor. Kardeşim sen felaket tellalı mısın" şeklinde konuştu.



Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu anayasaya kim karşı çıkıyor, onlara bakın buna göre karar verelim. Terör örgütü, Kandil karşı çıkıyor mu? Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandil'inizi söndüreceğiz, Kandil'inizi. O yaptığınız zulümleri, ölümlerin hesabını soracağız. Kim başka karşı çıkıyor, FETÖ karşı çıkıyor. Bu millet pazar günü bunun kararını verir mi? Başka kim karşı çıkıyor, Avrupa ülkelerinin bazıları."



Pazar günü Türkiye'nin geleceğine oy verileceğini belirten Yıldırım, "Gönlünüzde hangi parti olursa olsun, mutlaka Türkiye'nin geleceği için 'ben de varım' deyin. Sandıkları evetlerle doldurun" diye konuştu.



SİNCAN'A HASTANE MÜJDESİ



Yıldırım, Sincan'a hastane müjdesi vererek, "Sincan'da bir hastaneye ihtiyacınız var değil mi? Şimdi söz veriyorum, bu sene sizin o hastanenizi yapmaya çalışacağız" dedi.



(Enise Vural /İHA)