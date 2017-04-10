Başbakan Yıldırım: "Kılıçdaroğlu Neye Hayır Dediğini Neden Hayır Dediğini Bilmiyor" - Aydın

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım: 'Kılıçdaroğlu Neye Hayır Dediğini Neden Hayır Dediğini Bilmiyor' - Aydın

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

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