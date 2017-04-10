Başbakan Yıldırım: 'Tekli Eğitim'in Uygulanacağı İlk İl Aydın Olacak

Başbakan Binali Yıldırım, eğitimde tekli sistemine geçileceğini açıkladı. Aydın'da düzenlenen mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, "Aydın'da bir ilki başlatıyoruz! Önümüzdeki yıldan itibaren tekli eğitime geçiyoruz. Bunun ilk uygulaması Aydın'da olacak. Öğrencilerimiz okula sabah gidip akşam eve gelecek" dedi.

"16 NİSAN'DA DARBELER DÖNEMİ KAPANACAK"

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti hükümetlerinin 14 yıldır hep tehdit aldığını kaydeden Yıldırım, "Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştırlar. Millet bizi seçti, millet bize 'Bu ülkeyi yönetin' dedi. Onlar silahı ve tankları görünce milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım kaçar sandılar. Ama kaçmadık, çünkü arkamızda siz vardınız. 'Ölürüz de bu bayrağı indirtmeyiz' dedik. Siz 2014'te Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtiniz. E-muhtıra, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz'da altın vuruşlarını yaptılar. Ancak milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan her zaman dik durdu ve milletimiz meydanları bu çapulculara bırakmadı. 16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu süreci sona erdiriyoruz. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz. Aydın darbeler dönemini kapatmaya, güçlü Türkiye'ye var mısınız? Artık hiçbir kimse devleti tehdit edemeyecek, milli iradeye rest çekemeyecek. Millet ne derse o olacak. Artık milli irade Türkiye'ye hakim olacak. Hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceksiniz. Artık çeteler değil, cuntalar değil, vesayet odaklarının değil, milletin sözü geçecek. Evet, evet, evet. CHP bundan rahatsız. Varsın rahatsız olsun ne yazar. Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından. CHP, 27 Mayıs'ı bayram diye kutlattı. CHP'nin densiz milletvekili 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Böyle şey olur mu kardeşim. Önce haddini bil, edepli ol. Sen kimsin. CHP'nin eski Genel Başkanı 'Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Allah bunlara akıl fikir versin" diye konuştu. Deniz Baykal'ın zamanında "Eğer iktidar olamazsam Rodos'a kadar yüzeceğim" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Hiç yüzdüğü de yok, halen yerinde duruyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU 18 MADDEYİ TERSTEN OKUMUŞ"

CHP ve HDP'nin anayasa değişikliğiyle ilgili olarak milleti yanlış bilgilerle yanılttığını kaydeden Yıldırım, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu 18 madenin hiç birini hiç okumamış veya tersinden okumamış. Neye 'hayır' dediğini bilmiyor, öğrenmeye de çalışmıyor. Salonlarda bir araya geldiği kişileri tehdit ediyor. Yalan dolan. Ayak üstü kırk yalan. Ne diyeyim, Allah bunları ıslah etsin. Bu değişiklikle güçlü hükümet olacak. Menderes, Özal ve AK Parti dönemlerinde olduğu gibi hep güçlü hükümetler olacak. Ama bu güçlü hükümeti geçmişte olduğu gibi darbelerle ve müdahalelerle kaybetmeyeceğiz. 5+5 şeklinde yapılacak seçimlerle istikrar devam edecek. Hükümetlerin hızı kesilmeyecek. 'Tek adam' diyor. Be kardeşim milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde tek adam olur mu? Olur ama yersen. Aydınlılar bunu yer mi? Türkiye'de kutuplaşma, gerilim ve ayrışma sona erecek. Büyüyen ekonomiyle hanım kardeşlerimiz günlük hayatta çok daha etkin olacak. Terörle mücadeleyle artık analar ağlamayacak. Gençlerimiz artık siyasetin içerisinde yer alabilecekler. CHP, bunu bile gençlerimize çok görüyor. Ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diğer yandan geçen yıl Meclis'e teklif veriyor. Birbirlerinden haberleri yok. Şimdi Genel Başkanları çıkmış buna karşı çıkıyor. Bu sitem Türkiye'ye huzur ve kardeşlik getirecek. Muhalefetin yalanları o kadar oldu ki artık takip etmekte zorlanıyoruz. Bu yalanları arka arkaya koyduğumda bizim şimdiye kadar yaptığımız tünellerin boyunu geçiyor. Bu kadar da yalan olmaz. Pazar gününe kadar çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve Pazar günü sandığa gidip mührü 'evet'e basacağız"