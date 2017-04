Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'na yakışan 'evet' demektir"

AYDIN - Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce genç bir bürokratken 'hayır' dediğini söylüyor. Arkadaş sen de darbe anayasasına 'hayır' dedin. Şimdi biz senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. Senin istediğini yapıyoruz. Sana yakışan 'evet' demektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında Aydınlılarla buluştu. İzmir-Aydın otobanı çıkışında Vali Ömer Faruk Koçak ve protokol tarafından karşılan Başbakan Yıldırım, Efeler kent merkezindeki geçiş güzergahlarında halkı selamlamasının ardından İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge vatandaşlara seslendi.

Aydın'da "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, demokrasi şehidi milletin adamı Adnan Menderes'in memleketi Aydın'ı kalpten selamladığını söyledi. Menderes'in Türkiye'ye çok büyük eserler verdiğine işaret eden Yıldırım, "Adnan Menderes, bu ülkenin demokrasi tarihe çok büyük hizmetler etti. 25 Şubat'ta Ankara'da halk oylaması için startı vermiştik. Bu tarihten beri yollardayız. 6 günümüz var. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ve heyecanla karşılandık. Allah sizlerden razı olsun. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Pazar günü mührü beyaz tarafa evet, evet, evet diye basıyoruz. Pazar günü bu ülkenin ufkunu açacağız. Biz rejimi değil, sistemi değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923'te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyeti canımız ve kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiye'nin kurduğu cumhuriyeti değiştiremez. Hiç kimse cumhuriyete el ve dil uzatamaz. Cumhuriyete en uzatan karşısında bu ülkenin hanımları, gençleri ve gazilerini bulur. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Bu değişiklik cumhuriyeti daha da güçlendirecek. İstikbalimiz daha aydınlanacak ve demokrasimiz çok daha gelişecek. Bu değişiklikle birlikte Türkiye'nin ekonomisi şaha kalkacak. Ekonomi, istikrarla birlikte hızla büyüyecek. Terör sorunuyla inşallah bu sistemle çok daha etkin mücadele edeceğiz. Neden terör örgütleri bu değişikliğe 'hayır' diyor anlıyor musunuz? PKK, FETÖ ve onlarla kol kola girmiş HDP 'hayır' diyor. Yetmedi Avrupa 'hayır' diyor. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ne kadarı varsa 'hayır' diyor. Bunları anladık. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bu değişiklik rejim değişikliği değildir, bu değişiklik 1982'den kalma darbe döneminde yazılmış anayasanın değişmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce genç bir bürokratken 'hayır' dediğini söylüyor. Arkadaş sen de darbe anayasasına 'hayır' dedin. Şimdi biz senin 'hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. Senin istediğini yapıyoruz. Sana yakışan 'evet' demektir" diye konuştu.



"16 Nisan'da darbeler dönemi kapanacak"

AK Parti hükümetlerinin 14 yıldır hep tehdit aldığını savunan Yıldırım, "Defalarca bize kumpas kurmaya çalıştırlar. Millet bizi seçti, millet bize 'Bu ülkeyi yönetin' dedi. Onlar silahı ve tankları görünce milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım kaçar sandılar. Ama kaçmadık, çünkü arkamızda siz vardınız. 'Ölürüz de bu bayrağı indirtmeyiz' dedik.