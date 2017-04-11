Başbakan Yıldırım: "(Kılıçdaroğlu'na) Şimdi Darbe Anayasasını Değiştiriyoruz, Sana Yakışan Evet...

- Miting alanından ve vatandaşlar detaylar AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: '(Kılıçdaroğlu'na) Şimdi Darbe Anayasasını Değiştiriyoruz, Sana Yakışan Evet...

- Miting alanından ve vatandaşlar detaylar
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

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