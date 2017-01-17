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Başbakan Yıldırım - Kılıçdaroğlu Ile Bahçeli'nin Yapacakları Görüşme

Başbakan Yıldırım - Kılıçdaroğlu Ile Bahçeli'nin Yapacakları Görüşme

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları Başbakan Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme) Ne konuşacaklar bilmiyorum.

Başbakan Yıldırım - Kılıçdaroğlu Ile Bahçeli'nin Yapacakları Görüşme

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları Başbakan Yıldırım: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşme) Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor."

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