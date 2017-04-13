Başbakan Yıldırım: " (Kılıçdaroğlu ile 15 Temmuz gecesi) Görüştüm evet. Beni aramış görüşemedik, sonra kendisini aradım. Bana dediği şey şudur, 'Biz ne yapabiliriz bu bir darbedir.' Ben de dedim ki yapacağınız şey, bu önemli bir şeydir, 'sizin yanınızdayız, ne yaparız', ben bunu duyduğuma memnun oldum, teşekkür ediyorum. Biz milleti meydanlara çağırıyoruz siz de kendi parti mensuplarınıza aynı şeyi yapabilirsiniz. Bana, 'Bunların güvenliğini kim sağlayacak' dedi. 'Millet artık ölüm kalım mücadelesi veriyor, millet kendi güvenliğini sağlar' dedim. Bugün sokağa çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız. Aramızda geçen konuşma bu. Daha sonra Yenikapı'ya geldi. Yenikapı ruhunda bizimle beraber oldu. Sonra ne oldu ne bitti ne telkin oldu bilemiyorum."