Başbakan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var, tehdit mi aldın ne?"

"Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş açarken, Başbakanına ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu, neden geldin Yenikapı'ya, Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu. Tehdit mi aldın ne?"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret ederek, "Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş açarken, Başbakanına ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu, neden geldin Yenikapı'ya, Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu. Tehdit mi aldın ne?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yenimahalle'de vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Yıldırım, "Yenimahalle 15 Temmuz gecesi ayaktaydı, bu ayyıldızlı bayrağınızı alıp meydanlara indiniz. Alçaklara gereken cevapları verdiniz. Bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Niye bu Pazar günü 'evet' diyeceğiz. Çünkü ülkemizi bölmeye çalışan PKK 'hayır' diyor. O halde ne diyeceğiz, evet. FETÖ 'hayır' diyor o halde ne diyeceğiz? Kandil'den diyorlar ki 'Hayır için çalışın, çok çalışın, evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak mı? Bunlar da bitecek mi'Kandilleri sönecek mi? Allah sizden razı olsun. 15 temmuzda Kılıçdaroğlu ne diyor biliyor musun, tiyatro, kontrollü darbe diyor. Bu alçaklar, bu teröristler bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş açarken, Başbakanına ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar, yol. Kılıçdaroğlu diyet borcun mu var? O gün madem bu bir tiyatroydu, neden geldin Yenikapı'ya, Yenikapı'da darbeyi lanetledin, sonra ne oldu. Tehdit mi aldın ne?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir kararın arefesinde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Gün geçmiyor ki yeni bir iftira, yalan konmasın. En son yalan Türkiye bölünecekmiş, eyaletlere ayrılacakmış. Hadi oradan. Şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları bize vatan yapan bu millet bunlara izin verir mi? Bu ülkeyi bölmeye çalışanların alnını karışlarız. Şehitlerimize, gazilerimize en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bu ülkenin geleceğinin teminatıdır" şeklinde konuştu.