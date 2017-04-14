Başbakan Yıldırım: 'Kılıçdaroğlu,bu Darbe Kalkışması Için, 'Kontrollü Darbeydi, Tiyatroydu' Diyor.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması için "kontrollü darbeydi, tiyatroydu' dediğini belirterek, "Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol." dedi.



Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen, "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor" programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SKK Genel Müdürü olduğu dönemde milletin SSK hastanelerinde neler çektiğini bildiklerini söyledi.



"Gece yarısından kuyruğa girip muayene fişi almak, eczana eczane ilaç dolaşmak, o günleri gençler bilemez ama biz iyi biliyoruz, biz yaşadık," diyen Yıldırım, bugün şehir hastaneleri ile 5 yıldızlı otellerden daha iyi hizmet veren, sağlıkta dünyaya örnek bir Türkiye olduğunu kaydetti.



Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, askerlikten kurtarmak için 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verildiğini söylediğini kaydederek, "Şu hale bak, bunu kim söylüyor? Ana muhalefet partisi genel başkanı söylüyor." dedi.



CHP'nin hakikaten böyle mi düşündüğünü öğrenmek için parti tüzüklerine baktırdığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Parti tüzüklerine özel madde koydurmuşlar, genç kotası. 'Parti Meclisine şu kadar seçimle 18 yaşında üye olacak.' Parti Meclisine koyuyor, o da seçimle oluyor. 2011 seçim beyannamelerinde diyor ki 'biz seçilme yaşını 21'e indireceğiz.' Dahası var. 5 Şubat 2015'te bir milletvekilleri, 'seçilme yaşı 18 olsun' diye teklif veriyor, bunu da Kılıçdaroğlu onaylıyor. Bütün bunları yapacaksın, anayasada biz bunun gereğini yapıyoruz, çıkacaksın buna karşı duracaksın. Bu tutarsızlıktır; bu, dün söylediğini, yaptığını bugün inkar etmektir, yakışmaz, tutarlı olacaksın. Siyasette dürüstlük gerekiyor. AK Parti'nin siyaseti bugüne kadar, 'ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız...' Topluma karşı hep dürüst olduk, dürüst siyaset yaptık."



Başbakan Yıldırım, 18-25 yaş arasında 9,5 milyon genç seçmen olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun 9,5 milyon seçmeni yok saydığını söyledi.



Bu sayının, toplam seçmen sayısının neredeyse yüzde 20'sine yaklaştığını ifade eden Yıldırım, "(Gelsinler oy versinler ama aday olmasınlar.) Anlamak mümkün değil. 'Askerlik.' Peki bu 9,5 milyonun yarısı genç kızlarımızdan, kadınlarımızdan oluşuyor, onları ne yapacağız? Hadi erkeklere bir bahane buldun, 'askerlik için yapıyorlar' diyorsun. Kafasında kadınlarımızı, kızlarımız yok, yok kabul ediyor. Hepsinin erkeklerden oluştuğunu zannediyor. Bu kadar dünyadan bihaber Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı var." ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu anayasa halk oylamasında bir şeye karar vereceğiz. Türkiye'de artık egemenlik, kayıtsız şartsız milletin mi olacak yoksa egemenliğin birileri tarafından gizli ortakları mı olacak? Bu kararı vereceğiz. Biz diyoruz ki egemenliğe milletten başka kimse karar veremez, bu anayasa ile bunu getiriyoruz. FETÖ'cüler, bölücüler, vesayet odakları, darbe heveslilerinin devri bitiyor. Bunun neresi kötü? Ülkenin ne kadar büyük tehlike ile karşı karşıya kaldığını gördük, 15 Temmuz'da gördük. Ankara'nın 149 şehidi var. O beğenmediğiniz gençlerin, meydanlarda bayrak elde bu ülkenin demokrasisi, geleceği için hayatlarını ortaya koyduğunu hep beraber gördük. 249 şehidin 149'u Ankara'da.



Ne yazık ki tablo bu iken, Kılıçdaroğlu böyle bir gece için, bu darbe kalkışması için 'kontrollü darbeydi, bir tiyatroydu' diyor. Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Öyle konuşma sen. Darbenin karşısında dimdik duran bir millet var. Size kalsaydı, bu memleketin halini hayal bile edemiyorum. Allaha şükür ki milletine güvenen, milletinden güç alan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var ve onun ekibi var."



Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir sabah kalktınız; Başkent, Ankara'dan başka bir yere taşınmış olabilir" dediğini anımsatarak, "Duydunuz mu, duymadınız mı? Söyledi bunu, söyledi. Okumamış. Anayasa'nın ilk üç maddesinde zaten yazıyor, Başkentin Ankara olduğu ayan beyan belli." dedi.



Ankara'ya 15 yılda 182 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesini Ankara'da gerçekleştirdiklerine değindi. Binali Yıldırım, Hacı Bayram ve etrafındaki tarihi değerleri ortaya çıkaracak önemli projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.



Yıldırım, Ankara'ya Avrupa'nın üçüncü büyük hızlı tren garını yaptıklarını, Sincan, Batıkent ve Kızılay metrolarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geçen gün de Keçiören Metrosu'nun açılışını yaptıklarını anımsatan Yıldırım, böylece Ankara'da toplu ulaşıma yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti.



Binali Yıldırım, hızlı treni Ankara çıkışlı olarak Eskişehir, Konya ve İstanbul'a kadar götürdüklerini, şu anda Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas-Kayseri bağlantılarının da devam ettiğini belirterek, Ankara'yı komşu illerle bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.



(Sürecek)