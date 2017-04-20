Başbakan Yıldırım, "Keşke Masum Çocukların Öldürülmesine Engel Olsak"
Başbakan Yıldırım, "Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olsak" -"Biz büyüklerde sizin gibi bir araya gelsek aynı kardeşliği, sevgiyi sağlayabilsek. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olsak" -"ANKARA Başbakan Binali Yıldırım, '39.
Başbakan Yıldırım, "Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olsak"
-"Biz büyüklerde sizin gibi bir araya gelsek aynı kardeşliği, sevgiyi sağlayabilsek. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olsak"
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ANKARA Başbakan Binali Yıldırım, '39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.