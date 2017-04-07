Başbakan Yıldırım: 'Kerkük'ün Statüsü Belli. Türkiye Bu Işe Olur Vermez, Rıza Göstermez'

- Esendere Gümrük kapısı açılış töreni

Başbakan Yıldırım'ın Esendere Gümrük kapısı açılış töreninde konuşması HAKKARİ - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki temasları kapsamında Esendere Gümrük Kapısı açılış törenine katılarak konuşma yaptı.



Başbakan Yıldırım: "Kerkük'ün statüsü belli. Oldubittiyle oradaki yaşayanları yerinden yurdundan edeceksin, kayıtlarını değiştireceksin. Sonra da bir oldubittiyle Kerkük'ü ilhak edeceksin. Yok böyle bir şey. Yetmedi parlamento kararı alıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlayacaksın. Türkiye bu işe olur vermez, rıza göstermez."