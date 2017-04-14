Başbakan Yıldırım, Keçiören'de Halka Hitap Etti

Başbakan Yıldırım, Keçiören'de halka hitap etti(Tür: Ankara)

Başbakan Yıldırım, Keçiören'de halka hitap etti

(Tür: Ankara)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Keçiören, Ankara