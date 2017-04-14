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Başbakan Yıldırım, Keçiören'de Halka Hitap Etti
Başbakan Yıldırım, Keçiören'de Halka Hitap Etti
Başbakan Yıldırım, Keçiören'de halka hitap etti(Tür: Ankara)
14 Nisan 2017 Cuma 19:40
Başbakan Yıldırım,
Keçiören
'de halka hitap etti
(Tür:
Ankara
)
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[9501522] DHA
Keçiören
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Ankara
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