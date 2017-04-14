Başbakan Yıldırım, Keçiören'de Halka Hitap Etti

BAŞBAKAN, KEÇİÖREN'DE HALKA HİTAP ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin terörü bitireceğini belirterek, "Bu anayasa; 40 yıldır başımızı ağrıtan terörü, FETÖ'yü, PKK'yı bitiriyor. Boşuna mı PKK, 'hayır' diye kendini parçalıyor? Boşuna mı FETÖ, her tarafta 'hayır' kampanyası yapıyor? Avrupa ülkeleri, boşuna mı bu kampanyada terör örgütleriyle kol kola vererek, propaganda yapıyor? Türk insanı, 15 Temmuz'da alçak darbecilere nasıl haddini bildirdiyse bu pazar, sandıkta bunlara da haddini bildirecek" dedi.



Başbakan Yıldırım, Altındağ'da gerçekleştirdiği mitingin ardından Keçiören'e geçti. Burada kendisini bekleyen Keçiörenlilere parti otobüsü üzerinden hitap eden Yıldırım, anayasa değişikliği referandum una 2 gün kaldığını hatırlattı. Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de büyük değişime sadece 2 günümüz kaldı. Yarından sonra sandığa gidiyoruz. Kararımızı veriyoruz. Bu anayasa, daha fazla ekonominin büyümesini getiriyor. Bu anayasa, daha fazla iş, AŞ getiriyor. Bu anayasa, daha fazla yatırım getiriyor. Bu anayasa, bürokrasiyi azaltıyor; işleri hızlandırıyor. Bu anayasa, Türkiye'nin daha fazla büyümesini daha fazla güçlenmesini getiriyor" diye konuştu.



"AVRUPA ÜLKELERİ, BOŞUNA MI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLA VEREREK, PROPAGANDA YAPIYOR?"



Terör örgütlerinin ve bazı Avrupa ülkelerinin, halk oylamasından 'hayır' oyu çıkmasını istediğini dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bu anayasa, 40 yıldır başımızı ağrıtan terörü, FETÖ'yü, PKK'yı bitiriyor. Boşuna mı PKK, 'hayır' diye kendini parçalıyor? Boşuna mı FETÖ, her tarafta 'hayır' kampanyası yapıyor? Avrupa ülkeleri, boşuna mı bu kampanyada terör örgütleriyle kol kola vererek, propaganda yapıyorlar? Amaçları Türkiye güçlenmesin. Türkiye'de güçlü iktidar olmasın. Türkiye, darbelerle vakit kaybetsin. Türkiye, Türk insanı 15 Temmuz'da bu alçak darbecilere haddini bildirdiyse bu pazar, sandıkta bunlara da haddini bildirecektir"