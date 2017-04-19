Başbakan Yıldırım: 'Kararı Verecek Olan Yüksek Seçim Kurulu'dur'

- Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişi ve soruları yanıtlaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan Yıldırım: "Yapılan bu itirazlar Yüksek Seçim Kurulunun değerlendirmesi sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bizim onun üzerine bir laf söylememiz yanlış olur. Bizim işimiz değildir, biz görevimizi yaptık, sandığı milletin önüne getirdik ve milletin kararını vermesini sağladık."