Başbakan Yıldırım: "Kandilinizi Söndüreceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kandilden üstü üstü açıklamalar geliyor. 'Eğer evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz" dedi. Kütahya'daki mitingi sonrası Bilecik'e hareket eden Başkan Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan helikopter Edebali Stadına iniş yaptı. Yıldırım, karayoluyla 6 Eylül Caddesi ve Ali Rıza Özkaya Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Başbakan Yıldırım'ın halka hitap edeceği programa, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.



Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada askeri alandaki yerlilik oranı, ekonomik gelişmeler ve yatırımlarla ilgili ilgili bilgiler verdi. "Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, ne kadar yerliyse o kadar güçlüdür" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pek de parlak değildi. Askeri savunma sanayide, yerlilik oranı yüzde 24'ken bugün yüzde 65 seviyesine çıkmıştır. İşte Türkiye bu. Bugün Avrupa dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olmuştur. Türkiye'yi 15 yılda 3 Türkiye yaptık, 3 kat büyüttük. Milli gelirimiz, 230 milyar dolardan 800 milyar doların üzerine çıktı. 16 Nisan'dan sonra emin olun ki 15 yılda 3 kat büyüdüğümüz gibi gelecek 15 yılda da Türkiye 5 kat büyüyecek. Yapılamaz denilen, hayal bile edilemeyen büyük eserleri bir bir hizmetinize alacağız. Marmarayla Avrupa'yı Asya'ya denizin altından bağladık. Sadece 4 dakika. Yetmedi yanına bir de Avrasya tüneli yaptık. O da denizin altından arabalar geçiyor. 3'üncü köprü hayaldi. Yavuz Sultan Köprüsü gerçek oldu, hizmete girdi. İzmit Körfezini geçmek bir çileydi. Ama şimdi Osmangazi Köprüsüyle sadece 4 dakikada geçiliyor. İşte hizmet, işte AK Parti. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdık. İlk tanışan ilimizde Bilecik oldu. Bilecik-İstanbul, Bilecik-Eskişehir, Bilecik-Ankara, Bilecik-Konya'ya hızlı treni getirdik. Helalı hoş olsun Bilecik'e yakışır. Türkiye bugün dünyanın en büyük hava limanını yapıyor. Bu hava alanı bazılarını rahatsız etti. Nasıl olur da Türkler dünyanın en büyük hava limanını yapar? Bu iş Türklere mi kaldı? Onun için Gezi olaylarıyla ortalığı birbirine katmaya çalıştırlar. Daha geçen gün 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsünün temelini attık. İnşallah 2023'te, cumhuriyetimizin 100'üncü yılından önce de açılışını yapacağız. Bunlar Türkiye'ye yakışır projeler. Bunlar bizim milletimize yakışan projeler" dedi.



"AK PARTİ HÜKÜMETLERİYLE BİRLİKTE EKONOMİYE GÜVEN GELDİ, İSTİKRAR GELDİ"



Tarımsal milli geliri 36 milyar lira olan Türkiye'nin bugün tarımdan elde ettiği gelirin 158 milyar liraya yükseldiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Çiftçilerimize verilen destekler 2 milyarın altındayken bugün 13 milyara yükseldi. AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven geldi, istikrar geldi. Eski Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Bugünün Türkiye'sinde istikrar var, güven var, terörle etkin mücadele var, geleceğe beslenen umutlar var. Biz halkımızın, 'lafa bakılmaz ailesi iştir kişinin' sözüne ne kadar vakıf olduğunu biliyoruz. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Halkımız için, milletimiz için çalıştık, çabaladık ve sizin mutluluğunuz için her şeyi yaptık" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Avrupa'daki bazı ülkelerin anayasa değişikliğine karşı çıktığını hatırlattı. Yıldırım, "Eyvallah. Terör örgütleri karşı çıkıyor, Avrupa'daki bazı ülkeler de karşı çıkıyor. Sanki onların işi. Size ne be kardeşim size ne? Bu işin kararını Bilecik verir Bilecik. İşi gücü bırakmışlar bir de Türkçe öğreniyorlar Türkçe gazete basıyorlar. Zavallılara bak. Sen mi oy vereceksin sen mi? Bu anayasa değişikliğine aziz milletim oy verecek, onlar oy verecek. Onun için bu şer ittifakına en güzel cevabı pazar günü Bilecik verecek mi?" dedi.



"BAKIN BİR DE KILIÇDAROĞLU VAR EVLERE ŞENLİK"



"Bakın bir de Kılıçdaroğlu var evlere şenlik" diyen Başbakan Yıldırım, "Bir gün yoldan geçerken kahveye uğruyor. Kahvecilere diyor ki, 'evet verirseniz kahveler kapanacak'. İnanıyor musunuz? Olmadı minibüsçülerin durağına gidiyor onlara yanaşıyor. Aman aman ha hayır verin, yoksa evet çıkarsa minibüs hatlarınız iptal olacak. Olmadı ne oluyor? Gidiyor bu sefer muhtarlarla. Muhtarlara diyor ki, 'eğer 16 Nisan evetle sonuçlanırsa bilin ki ertesi gün muhtarlıklar kapanacak'. İnanıyor musunuz? Sen çocuk mu kandırıyorsun. Kardeşim artık yalanlar aldı başını gitti. Biz 15 senede 350 kilometre tünel yaptık. Bunların yalanlarını uç uca koy 350 kilometreyi geçiyor. Her gün bir yalan. Her gün bir iftira. Her gün bir kafa karışıklığı. Bırakın kardeşim, milleti rahat bırakın. Hızlarını alamadılar ne dediler 'en son 15 Temmuz tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Bu millet, bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak ellerinde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin. Bunu bilmen lazım" ifadelerini kullandı.



"BUNLARIN NE KONUŞTUĞU, NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"



Başbakan Yıldırım, CHP'nin parti tüzüğünü incelediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Şimdi Kılıçdaroğlu, 18 yaşındakilere seçilme hakkını neden veriyoruz? 9,5 milyon gence siyaseti çok görüyor. Ama bilmiyor ki o gençler 15 Temmuz'da meydanlardaydı. Bu bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. O gençler ser verdiler bayrağı vermediler. O gençler, 39 tane şehit veriler o gece. Sen nasıl bu gençlere nasıl böyle siyasette mundar olmasın diyebilirsin. Ama ne söyledikleri ne yaptıkları belli değil. Şimdi 18 yaş siyasete girmesin diyorlar ya. Parti tüzüklerine baktım. Parti meclisine 18 yaştan girsinler diye özel kontenjan koymuş. Yetmemiş 2011 seçim beyannamesinde bunlar seçimle yaşını 11'e düşüreceğiz demişler. O da yetmemiş bak bak şaşkınlığa bak; bunların bir milletvekili Meclise kanun teklifi vermiş. Orada da diyor ki seçilme yaşı 18 olsun. Bunların ne konuştuğu, ne yaptığı belli değil. Dağıtmışlar bunlar dağıtmışlar. Şanzıman dağılmış araba yürümüyor 82 model. Orada kalmışlar. Halbuki kaymak gibi yollar var. Bölünmüş yollar var. Bırak artık 82 model darbe anayasasını. Modern Türkiye'nin anayasası yapılıyor. Sen de gel sen de katıl."



"BİZ MHP İLE BERABER BU YOLA ÇIKTIK"



Konuşmasında "Biz MHP ile beraber bu yola çıktık" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları söyledi;



"Çünkü önce milletim ve memleketim sonra partim diyerek. Biz milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizle beraber yola çıktık. Bu anayasası meclisten geçirdik, şimdi sizin önünüze getirdik. Siz düşünüyor musunuz ki? FETÖ'nün, PKK'nın, Türkiye düşmanlarının hayır dediği yerde milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz onlarla birlikte harekete edecek. Bu milliyetçilere hakarettir. Milliyetçiler, AK Parti bu memleketi seven hangi partiden olursa olsun Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, Türkiye'de darbeler devrini artık sonlandıracak bu büyük reforma pazar günü hep birlikte evet diyeceğiz. İçeride ve dışarıda düşmanlarımıza da gereken dersi, gereken cevabı vereceğiz."



Pensilvanya'daki terörist başının sürekli şifreli mesajlar gönderdiğini belirten Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde, "Ben milletimizin, ülkemizin istikrarına, umuduna Bileciklilerin sahip çıkacağına zerre tereddüdüm yok. Ancak, onlar her zaman yaptıkları gibi yine kirli ittifaklar içindeler. Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP'de karşı çıkıyor. 15 Temmuz bu millete acı çektiren, bu milletin istiklaline, demokrasisine ve geleceğine, plan kuran FETÖ'de karşı çıkıyor. Hep beraber kol kola girmişler 'Hayır' çalışması yapıyorlar. Vatandaşlar gerçekleri bilsin. Kandilden üstü üstü açıklamalar geliyor. 'Eğer evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. Pensilvanya'daki terörist başı sürekli şifreli mesajlar gönderiyor, 'tekrardan, darbe yapacağız, tekrar Türkiye'yi karıştıracağız' diyor. Demek ki 15 Temmuz'dan ders almadılar. Şimdi bunlara 16 Nisan'da itibaren yeni bir ders verelim mi?" dedi.



"BİLECİK-BURSA ARASI 45 DAKİKAYA İNİYOR"



Bilecikliler müjde veren Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik-Bursa arası Yüksek Hızlı Tren çalışması yapıldığını hatırlattı. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında Bilecik'e yapılan yatırımlar hakkında ise şunları söyledi:



"Bursa-Bilecik arasında YHT çalışmaları bitince Bilecik-Bursa Osmanlı'nın, Selçuklu'nun şehri Bilecik, Bursa ile 45 dakikaya düşecek. Bozüyük'te bir lojistik yapıyoruz. 10 adet baraj yapıyoruz. Yapımına devam ettiğimiz 8 sulama tesisi ile 43 bin dönüm araziyi de suyla buluşturacağız. Bilecik'i son 15 yılda ihmal etmedik. Bilecik'e 15 yılda 9 milyar yatırım yaptık. Bilecik'in 2002 yılında i ihracatı sadece 13 milyon dolardı. Bugün 80 milyar ulaştı. Bilecik'te 12 okul, 467 derslik yaptık. 5 buçuk milyon kitabı öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. 2 bin 400 konut yaptık. 2007 yılında Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesini kurduk mu? Üniversitenin o yıl 5 bin öğrencisi vardı. Şimdi 18 bin öğrencisi vardı. Osmaneli, Bozüyük, Yenipazar, Gölpazarı hastanelerini yaptık. Hizmete aldık. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne de yeni blok ekledik. Bilecik'i Kütahya'ya, Bolu'ya, Eskişehir'e ve Sakarya'ya bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de, Türkiye'yi böldürtmeyiz. 2002 yılına kadar Bilecik'te 13 kilometre bölünmüş yol vardı. O yollarda ömür gitti. Biz bunun üzerine 147 kilometre ilave bölünmüş yol yaptık. Toplam bu rakamı 160 kilometreye çıkarttık. Yani Cumhuriyet Tarihi boyunca yolu yapılan bölünmüş yolun iki misli yolu 15 yılda yaptık. İşte hizmet işte AK Parti farkı bu. Bozüyük-İnegöl, Bozüyük-Bursa, Bozüyük-Kütahya, Konya, Vezirhan, Eskişehir-Söğüt yollarını da bölünmüş yol haline getirdik. Bozüyük-Mekece yolu üzerinde toplam 3 bin 263 metre uzunluğundaki Osmangazi, Ertuğrulgazi çift tüp tünelleri yaptık mı? Bilecik'i geçen sene Türkiye'nin en büyük iki kenti olan Ankara ve Konya'ya hızlı tren ile bağladık mı? İstanbul'a hızlı trene bağladık mı? Bilecik ve Bozüyük tren istasyonlarını tamamladık. Son 15 yılda yaptığımız sulama projeleri ile 86 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. 7 baraj, 20 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Bilecik'i doğalgaz konforu ile buluşturduk Gölpazarına'da inşallah bu yaz doğalgaz ulaştırıyoruz. Hükümetimiz döneminde Bilecik'e toplam 206 milyon lira tarım desteği verdik. 2002 yılında bir tane Bilecik'te Organze Sanayi vardı. 1279 kişi çalışıyordu. Bugün 6 Organize Sanayi Bölgesi var. 26 bin kişi çalışıyor. 1200 kişiden 26 bin kişiye. Hizmet farkı bu. Bozüyük Adalet Sarayını yaptık bitirdik. Bilecik için daha devam eden projelerimiz var. Bilecik'e 250 yataklı hastane yapılıyor. Yakında bitip, hizmete girecek. Vezirhan-Gölpazarı, İzmit-Mekece şehir geçişleri, Bilecik-Osmaneli ayrımı yol çalışmaları sürüyor."



Başbakan Yıldırım, "Erenler ocağı Bilecik'i selamlıyorum. Bir tohumdan bir çınar, bir obadan bir beylik, bir beylikten bir devlet, bir devletten bir medeniyet, bir mizan-ı alem çıkaran Türkmen obalarının Yörük yiğitlerini selamlıyorum. Osmanlı cihan devletinin ilk mimarı Ertuğrul Gazi'ye rahmet olsun. Beylikten devlete yürüyüşün öncüsü Osman Gazi'ye rahmet olsun. Osmanlı'nın ruh mimarından Şeyh Edebali'ye rahmet olsun. Sakarya gibi gür ve bereketli bu erenler diyarına binlerce selam olsun. Bilecik bizim tarihi yürüyüşümüzün önemli merkezlerinden bir tanesidir. Asırları aşan bu büyük yürüyüş bu topraklarda can buldu. Söğüt, büyük medeniyetin çınarımızın kokusudur. Söğüt yeniden dirilişin yeniden yükselişin sembolüdür. 15 Temmuz alçak darbe girişimine Bilecik bu meydanda 'dur' dedi dur. Sizler 15 Temmuz gecesi bu meydanı boş bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Cumhuriyet Meydanında o gece hainlerin Cumhuriyeti yıkmasına izin vermediniz. Sonunda da bu meydanda 1 ay boyunca demokrasi nöbeti tuttunuz. Her düşünceden vatandaşlarımız bu meydanda ay yıldızlı bayrağımızla bir araya geldi, kenetlendi, milli iradeye sahip çıktı. Hainler o gece, o darbe gecesi Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Müdürü, Bilecik'in yiğit evladı Zafer Koyuncu'yu şehit ettiler. Zafer kardeşimiz Bilecik'in medar-ı iftiharıdır. Bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum" dedi.



"BU MİLLETİN BÜTÜN RENKLERİNE, TÜM FARKLILIKLARINA AYNI SEVDAYLA, AYNI MUHABBETLE BAĞLIYIZ"



Şehitlerin bıraktığı emanete sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu aktaran Başbakan Binali Yıldırım, Hayme Ana'nın nasihatini hatırlatarak, "Biz her canı aziz bilen, 'İnsanı yaşat ki dünya yaşayın, devlet yaşasın' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Medeniyetimizi mayalayan Hayme Ana bakın nasıl bir nasihat yapıyor. 'Boyundan - soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki, insanların birliği ve dirliği kazansın. Yurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk isteyen töreden ayrılmasın. Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan ancak o zaman iftihar edebilirsin. Yüreğinden imanı, dilinden duayı, davranışından fazileti eksik etme. Bir de sabırlı ol. Ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur. Kökü de kökü mazide olmak işte budur.' İşte AK Parti iktidarının da istikameti budur. İşte AK Parti iktidarının da istikameti milletin istikametidir. Yürüdüğümüz yol sizin yolunuzdur. Bu milletin bütün renklerine, tüm farklılıklarına aynı sevdayla, aynı muhabbetle bağlıyız. Bir olmanın, birlik olmanın, dirlik içinde yaşamanın derdindeyiz. Beceriksiz, çok parçalı, zayıf yönetimler, kendi menfaatini düşünen siyasetçiler, geçmişte bu güzel ülkeyi felaketin eşiğine getirdiler. Milleti temsil etmek üzere siyaset yapması gerekenler, darbecilerle vesayetçilerle baskı odaklarıyla bir araya geldiler. Sadık olmadıkları tek şey millet oldu. Bu kayıp yılları hep beraber yaşadık. Bu yılların bedelini birlikte ödedik. Bu kötü yönetimlerin Türkiye'ye yaptıklarını unutacak mıyız? O beceriksiz iktidarları İMF'ye nasıl teslim olduğunu unuttuk mu? Unutmadık asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.



"BU MİLLETİ BİLDİĞİ YOLDAN, DOĞRU YOLDAN ÇEVİREMEZSİNİZ"



16 Nisan'ın, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak aydınlık yarınların müjdecisi olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçmişin acı hatıralarına kapıyı sonsuza kadar kapatacağız. Bu milletin iyiliğini istemeyen, bugün de yalanla, dolanla, iftirayla kafaları bulandıran çevreler olduğunu biliyoruz. Bunların siyasetinde tutarlılık yok. Hedef yok, proje yok. Sadece iftira var, tehdit var, karalama var. Buradan, Bilecik Meydanından söylüyorum. Boşa kürek çekiyorsunuz. Bu millet basiretli bir millet. Bu milleti bildiği yoldan, doğru yoldan çeviremezsiniz. Bu millet çalışanı da bilir, boş konuşanı da bilir. 2002'den beri her seçimde bu aziz emaneti bize veriyor. Şu Bilecik'in rampaları dili olsa da anlatsa. Orada ne canlar gitti bu Bilecik derelerinde ne hayatlar söndü. Şimdi Bilecik'in yolları Bozüyük'ten ta İstanbul'a, Eskişehir'e, Kütahya'ya, Afyon'a kadar otoyol oldu mu? Bölünmüş yol oldu mu? AK Parti çalışır, AK Parti yapar onlar konuşur. Bir kez daha ilk gün milletin güvenini boşa çıkarmamaya yemin ettik. Milletle el ele verdik, birlikte yol yürüdük. Birçok işler kazandık. Laf değil, iş yaptık. 2002'de sandıktan çıkan sonuç yeter söz milletin. AK Parti insanımızın yıllardan beri özlemini, hayallerini çektiği umutlarını gerçeğe döndürdüğü bir siyasetin adıdır özgür, adil müreffeh ve güçlü bir Türkiye'nin siyasi adresidir. Her türlü baskıya, her türlü milli iradeye kasteden girişime karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının partisidir. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Bir milletin değerlerine sahip çıkan siyasal hareketin adıdır. 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği sessiz devrimlerle ülkeye, millete birçok eser kazandırdı. Yaşanan devrimlerde Şeyh Edebali'nin devlet anlayışı bizim ilham kaynağımız oldu. Ne diyor şeyh Edebali; İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Nasihat dün nasılsa bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Geçmiş 15 yıl bu vizyonun bu birlik beraberliğin esareti olan atılımlarla geçti. Bu başarılar milletin başarısızdır, Türkiye'nin başarısıdır. İflasın eşiğine gelmiş bir ülke bugün ekonomik başarılarıyla dünyanın gıptayla gösterdiği bir sonuca ulaşmıştır. Türkiye sevgisi nedir? Bu ülkeyi seven neler yapar. Ben size anlatayım. Bir ülke savunma sanayinde ne kadar milliyse, ne kadar yerliyse o kadar güçlüdür. AK Parti 2002'de iktidar olmadan önce savunma sanayimizin durumu pek de parlak değildi."



