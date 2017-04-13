Başbakan Yıldırım, "Kandilinizi Söndüreceğiz"
Başbakan Yıldırım, "Kandilinizi söndüreceğiz" "Bilecik-Bursa arası YHT ile 45 dakikaka iniyor" "Pensilvanya sürekli şifreli mesajlar gönderiyor" "Bilecik'e 15 yılda 9 milyar yatırım yaptık"BİLECİK - Başbakan Binali Yıldırım, Kandil'den üstü üstüne açıklamalar geldiğini belirterek, "Eğer...
Başbakan Yıldırım, "Kandilinizi söndüreceğiz"
"Bilecik-Bursa arası YHT ile 45 dakikaka iniyor"
"Pensilvanya sürekli şifreli mesajlar gönderiyor"
"Bilecik'e 15 yılda 9 milyar yatırım yaptık"
BİLECİK - Başbakan Binali Yıldırım, Kandil'den üstü üstüne açıklamalar geldiğini belirterek, "Eğer evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak sizde biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz" dedi.
Bilecik Cumhuriyet Meydanında halka kitap eden Başbakan Yıldırım, Bileciklilerin 16 Nisanda geçmişin köhne zihniyetini sandığa gömeceğini söyledi. Pensilvanya'daki terörist başının sürekli şifreli mesajlar gönderdiğini belirten Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde, "Ben milletimizin, ülkemizin istikrarına, umuduna Bileciklilerin sahip çıkacağına zerre tereddüdüm yok. Ancak, onlar her zaman yaptıkları gibi yine kirli ittifaklar içindeler. Kim bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyor? Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan PKK karşı çıkıyor. Onun kölesi olmuş HDP'de karşı çıkıyor. 15 Temmuz bu millete acı çektiren, bu milletin istiklaline, demokrasisine ve geleceğine, plan kuran FETÖ'de karşı çıkıyor. Hep beraber kol kola girmişler 'Hayır' çalışması yapıyorlar. Vatandaşlar gerçekleri bilsin. Kandilden üstü üstüne açıklamalar geliyor. 'Eğer evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak sizde biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. Pensilvanya'daki terörist başı sürekli şifreli mesajlar gönderiyor, 'tekrardan, darbe yapacağız, tekrar Türkiye'yi karıştıracağız' diyor. Demek ki 15 Temmuz'dan ders almadılar. Şimdi bunlara 16 Nisan'da itibaren yeni bir ders verelim mi?" dedi.
"Bilecik-Bursa arası 45 dakikaya iniyor"
Bilecikliler müjde veren Başbakan Binali Yıldırım, Bilecik-Bursa arası Yüksek Hızlı Tren çalışması yapıldığını hatırlattı. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının devamında Bilecik'e yapılan yatırımlar hakkında ise şunları söyledi:
"Bursa-Bilecik arasında YHT çalışmaları bitince Bilecik-Bursa Osmanlı'nın, Selçuklu'nun şehri Bilecik, Bursa ile 45 dakikaya düşecek. Bozüyük'te bir lojistik yapıyoruz. 10 adet baraj yapıyoruz. Yapımına devam ettiğimiz 8 sulama tesisi ile 43 bin dönüm araziyi de suyla buluşturacağız. Bilecik'i son 15 yılda ihmal etmedik. Bilecik'e 15 yılda 9 milyar yatırım yaptık. Bilecik'in 2002 yılında i ihracatı sadece 13 milyon dolardı. Bugün 80 milyar ulaştı. Bilecik'te 12 okul, 467 derslik yaptık. 5 buçuk milyon kitabı öğrencilerimize ücretsiz dağıttık. 2 bin 400 konut yaptık. 2007 yılında Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesini kurduk mu? Üniversitenin o yıl 5 bin öğrencisi vardı. Şimdi 18 bin öğrencisi vardı. Osmaneli, Bozüyük, Yenipazar, Gölpazarı hastanelerini yaptık. Hizmete aldık. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne de yeni blok ekledik. Bilecik'i Kütahya'ya, Bolu'ya, Eskişehir'e ve Sakarya'ya bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de, Türkiye'yi böldürtmeyiz. 2002 yılına kadar Bilecik'te 13 kilometre bölünmüş yol vardı. O yollarda ömür gitti. Biz bunun üzerine 147 kilometre ilave bölünmüş yol yaptık. Toplam bu rakamı 160 kilometreye çıkarttık. Yani Cumhuriyet Tarihi boyunca yolu yapılan bölünmüş yolun iki misli yolu 15 yılda yaptık. İşte hizmet işte AK Parti farkı bu. Bozüyük-İnegöl, Bozüyük-Bursa, Bozüyük-Kütahya, Konya, Vezirhan, Eskişehir-Söğüt yollarını da bölünmüş yol haline getirdik. Bozüyük-Mekece yolu üzerinde toplam 3 bin 263 metre uzunluğundaki Osmangazi, Ertuğrulgazi çift tüp tünelleri yaptık mı? Bilecik'i geçen sene Türkiye'nin en büyük iki kenti olan Ankara ve Konya'ya hızlı tren ile bağladık mı? İstanbul'a hızlı trene bağladık mı? Bilecik ve Bozüyük tren istasyonlarını tamamladık. Son 15 yılda yaptığımız sulama projeleri ile 86 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. 7 baraj, 20 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Bilecik'i doğalgaz konforu ile buluşturduk Gölpazarına'da inşallah bu yaz doğalgaz ulaştırıyoruz. Hükümetimiz döneminde Bilecik'e toplam 206 milyon lira tarım desteği verdik. 2002 yılında bir tane Bilecik'te Organze Sanayi vardı. 1279 kişi çalışıyordu. Bugün 6 Organize Sanayi Bölgesi var. 26 bin kişi çalışıyor. 1200 kişiden 26 bin kişiye. Hizmet farkı bu. Bozüyük Adalet Sarayını yaptık bitirdik. Bilecik için daha devam eden projelerimiz var. Bilecik'e 250 yataklı hastane yapılıyor. Yakında bitip, hizmete girecek. Vezirhan-Gölpazarı, İzmit-Mekece şehir geçişleri, Bilecik-Osmaneli ayrımı yol çalışmaları sürüyor."