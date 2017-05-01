Başbakan Yıldırım, Kabine Üyeleri ve Eşlerine Veda Yemeği Mi Verdi?

Referandumun sonrasında başlayan kabine değişikliği tartışmaları sürerken, gözler bugün gerçeleştirilecek olan Bakanlar Kurulu toplantısına çevrildi.

VEDA YEMEĞİ Mİ?

Başbakan Binali Yıldırım, kendisinin başkanlık edeceği toplantı öncesi kabine üyeleri ve eşlerine evinde akşam yemeği verdi. Ankara kulislerinde Bakanlar Kurulu öncesi verilen akşam yemeğinin bir veda yemeği olduğu konuşuldu.

GÖZLER ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, bakanlar ve eşlerine kendi evinde akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından ise Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bu kez Başbakan Yıldırım başkanlık edecek.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kabine değişikliğinin gündemde olmadığını, tasarrufun hükümette olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısından bir kabine değişikliği çıkar mı beklentisi gündeme geldi.