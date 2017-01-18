Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
Başbakan Yıldırım, Japonya Ulaştırma Bakanını Kabul Etti
Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads