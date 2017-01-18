Başbakan Yıldırım, Japonya Ulaştırma Bakanını Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı’yi kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Japonya Ulaştırma Bakanını Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keııchı İshıı'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads