Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turi·zm Bakanı Keiichi İshii ile görüştü.



Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.



Kabulde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bulundu.