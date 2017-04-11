Başbakan Yıldırım: "İzmir sana Pazar günü cevabını verecek. İzmirli sana Pazar günü cevabını verecek. Bu densizlere, bu haddini bilmeyenlere Pazar günü cevap vermeye var mısın?"

-"Eğer hayır çıkarsa düşmanı İzmir'de denize döktüğümüz kadar mutlu olacağız. Yakışır mı bu? Bu milleti bu söylenir mi? Buradan söylüyorum, evet de veren, hayır da veren başımın tacıdır"



İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım Gaziemir'de vatandaşlara seslendi.