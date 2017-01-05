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Başbakan Yıldırım İzmir'e Gitti

Başbakan Yıldırım İzmir'e Gitti

Başbakan Binali Yıldırım terör saldırısının yaşandığı İzmir'e gitti.

Başbakan Yıldırım İzmir'e Gitti

Başbakan Binali Yıldırım terör saldırısının yaşandığı İzmir'e gitti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım düzenlenen terör saldırısı nedeniyle İzmir'e gitti.

Adnan Menderes Havalimanı'nda saldırıya ilişkin açıklama yapacağı belirtilen Yıldırım'ın olay yerinde incelemelerde bulunması ve hastanede yaralıları ziyaret etmesi bekleniyor.

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