Başbakan Binali Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliyesinin yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor. Yıldırım'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanında açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
Başbakan Yıldırım İzmir'e Gidiyor
Başbakan Binali Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e gidiyor.
Başbakan Binali Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor.
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