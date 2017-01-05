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Başbakan Yıldırım İzmir'e Gidiyor

Başbakan Yıldırım İzmir'e Gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e gidiyor.

Başbakan Yıldırım İzmir'e Gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliyesinin yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gidiyor. Yıldırım'ın İzmir Adnan Menderes Havalimanında açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

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