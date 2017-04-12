SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi 2
Başbakan Yıldırım, İzmir'de Hemşehri Dernekleriyle Bir Araya Geldi 2
12 Nisan 2017 Çarşamba 12:23
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9490260] DHA
İzmir
4
45
8
sponsored ads
Gölde cesedi bulunan file çoraplı genç kızın hikayesi yürek yaktı
Hastane son durumunu açıkladı! İbrahim Erkal'dan kötü haber
İstanbul'un göbeğinde acı manzara! Bir bir yere yığıldılar
Öğrencinin canlı yayında sorduğu soru Erdoğan'ı güldürdü
Diyarbakır'daki patlamada korkunç detay: 1 tonluk hainlik
İşte PKK'lı hainlerin saldırdığı tünel
Tekirdağ'da kimyasal alarm! Çalışanlar uyarıldı: Bebeğinizi emzirmeyin
Astsubay cinayetinin ardından yasak aşk çıktı
4 aylık karısını başka bir adamla basınca ortalık karıştı
4 aylık Kerem bebek, ölüm kalım savaşından galip çıktı
Murat Ülker, referandum rengini belli etti
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı referandum tahmini
Havaalanında uyuşturucu ile yakalanan ünlü oyuncunun cezası belli oldu
Senagalli öğrencinin Erdoğan'a hitabı salondan büyük alkış aldı
Bu skandal görüntü için Bakanlık devreye girdi
Bu taktikle Barcelona'yı bitirdiler
4 asker Boğaz'da böyle şehit oldu
Çağla Şıkel "haç" mı taktı! Görenler gözlerine inanamadı
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
Tahtaya dikkat! İşte Cem Yılmaz'ın gelecekteki rakibi
Diyarbakır'da 3 şehit verdiğimiz patlama terör saldırısı çıktı!
Fabri'nin son açıklaması taraftarları kahredecek
ABD ile kritik görüşme öncesi Rusya'dan açıklama!
Darbe gecesi Başbakan'ı kızdıran olay: Ben sana sabah gösteririm
Altın durdurulamıyor! Çeyrek altın tarihi rekorunu kırdı
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! Parka giderken TIR'ın altında can verdi
Birce, Sarp'tan sonra aradığı aşkı buldu
Eser'in gönlünü fetheden zayıflama reçetesi
Survivor'da gönüllüler birbirine giriyor
Gardını indirince yüzüne yumruk yağdı
Sonunda yolu Türkiye'ye düşüyor
Güzel oyuncu "hamilelik" haberlerine açıklık getirdi
Süper Lig'de yılın bombası: Abdullah Avcı
Öğrencisinin elini kıran öğretmene komik ceza!
Nagihan imzayı bastı! Oyuncu oluyor
Esra Erol'dan Zuhal Topal'a 2'nci gol!
Son tweet'iyle ortaya çıktı! Hayranlarını eğlendirecekti, yasa boğdu
Trump'tan Rusya'ya yeni tehdit
"Hayalet gol" güme gitti
''Sınavlarım var'' deyip evden çıkan genç, sırra kadem bastı
Anlaşma tamam! İşte Tolgay'ın yeni kulübü
Beşiktaş inanılmaz rakamı reddetti
Sahip olduğu tay, Serdar'ın yüzünü güldürdü
Dortmundlu futbolcu bombalı saldırıda yaralandı
İran topa sert girdi: ABD'nin bir sonraki adımı cevapsız kalmaz
Demet Şener, İbrahim Kutluay'a resmen nefretini kustu!
Açık açık tehdit etti: ABD'yi nükleerle vururuz