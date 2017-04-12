Başbakan Yıldırım Izmir'de - Detaylar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin 18-25 yaş arasındaki 9,5 milyon genç için de yapıldığını belirterek, "Ama buna niye karşı çıkıyorlar, 'Efendim gençler bu işten anlamaz.' Sen belediye başkanının evinde bütün gece otururken o gençler meydanlardaydı, o gençler bayrak elde, ezan dilde bu ülkeyi korumak için meydanlara indi." dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bornova ilçesinde düzenlenen mitinge katılmak üzere parti otobüsüyle hareket eden Yıldırım, Kamil Tunca Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.



Parti otobüsünden kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Yıldırım, anayasa değişikliğinin gençler için de yapıldığını söyledi.



Gençlere seslenen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu anayasa 18-25 yaş arasındaki 9,5 milyon gencimiz için de yapılıyor ama buna niye karşı çıkıyorlar, 'Efendim gençler bu işten anlamaz.' Sen belediye başkanının evinde bütün gece otururken o gençler meydanlardaydı, o gençler bayrak elde, ezan dilde bu ülkeyi korumak için meydanlara indi."



Yıldırım alanda toplanan vatandaşlara, "Geleceğimize İzmir'e, ülkemize sahip çıkmaya var mısınız?" diye sordu. "Evet" cevabı alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Pazar gününe kadar durmak yok, çalışacağız." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganı üzerine, "Değerli hemşehrilerim biz sadece cenabıhak'ın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir yerde eğilmeyiz." ifadesini kullandı.



"Gençler geleceğimiz, teminatımız"



Başbakan Yıldırım, Evlad-ı Fatihanlar Derneğinin açılışını da gerçekleştirdi.



Evlad-ı Fatihan'ın torunlarının sırtının yere gelmeyeceğini dile getiren Yıldırım, "Bu gençler bizim geleceğimiz, teminatımız. Güçlü Türkiye sadece Anadolu topraklarının değil Balkanların, Ortadoğu'nun, Kafkasların da teminatıdır. Onun için kardeşlerim güçlü olacağız, güçlü olmanın yolu, bir olmak, beraber olmak, diri olmak, birlikte Türkiye olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.



"Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Bizim vurmakla, öldürmekle işimiz olmaz. Bizim işimiz yaşatmak, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' bizim prensibimiz, evladı Fatihan'ın prensibidir." dedi.