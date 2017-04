Başbakan Yıldırım, İzmir'de Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin milletin korku ve tehditlerle "hayır oyu" vermeye zorlanamayacağını belirterek, "Tek adam masalınızı, rejim değişecek yalanınızı millet artık yemiyor. Türkiye yemez. Cumhuriyetin şehri İzmir, rejimin adı Cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923'te kurulmuş ve daima bu milletin elinde sonsuza kadar yaşayacaktır."dedi.



Bornova'da vatandaşlara seslenen Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı güzel İzmir'in bugünlerde ne yazık ki kirli ağızlarda dolaştığını söyledi.



Bazı kendini bilmeyenlerin çıkıp "evet oyu verirseniz düşmanı nasıl denize İzmir'den döktüysek sizi de denize dökeceğiz" dediğine dikkati çeken Yıldırım, "Sen İzmir'i bilmezsin, İzmir istiklale, demokrasiye aşık bir ildir. Bornova, İzmir bu kendini bilmezlere pazar günü cevap vermeye hazır mısınız? İşte Bornova, işte İzmir gel bakalım nasıl döküyorsun görelim." ifadesini kullandı.



Anamuhalefet partisi eski genel başkanının da "hayır çıkarsa bu oylamadan düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" dediğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Şu düşmanlığa bak, sen kimi denize dökeceksin. Sen bu milleti tanımamışsın. Bu millet, bunun cevabını sandıkta verir, İzmir bunun cevabını sandıkta verir." diye konuştu.



Yıldırım, "evet" verenin de gönüllerinin sultanı, "hayır" verenlerin de başlarının tacı yaptıklarını belirtti.



"Evet" verenleri baştacı yapıp "hayır" verenleri hain ilan etmediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Biz 'PKK haindir' diyoruz, 'FETÖ' haindir diyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri 'hayır' diye PKK ile FETÖ ile kol kola girmiş kampanya yapıyorlar. Bizim itirazımız bunadır. PKK'nın, FETÖ'nün dost gibi görünüp Türkiye'nin düşmanları ile kol kola girenlerin 'hayır' dediği yerde benim milletim 'evet' der, 'evet'.. İster CHP'ye gönül versin ister AK Parti'ye ister milliyetçi, ülkücü olsun bu bayrağa sahip çıkan herkes pazar günü Türkiye'nin geleceğini oylayacak. Terör örgütlerine, onların yandaşlarına anlamlı bir cevap vermeye hazır mısınız.."



Yıldırım, "evet" diyenleri denize dökmekle tehdit edenlere en güzel cevabı milletin 16 Nisan'da vereceğini, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye tarihe mühür vuracağını söyledi.



İleri geri konuşanların İzmir'i bilmediğini, tanımadığını vurgulayan Yıldırım, düşmana geçit vermeyen, onlara dünyayı dar eden İzmir'in kirli ve nefret dolu sözlerle maalesef tehdit edildiğinin ancak İzmir'e tehditlerin sökmeyeceğinin altını çizdi.



Lafı eğip bükmeye gerek olmadığını belirten Binali Yıldırım, "PKK, Kandil, Pensilvanya'daki terörist başı adeta zehir kusuyor. Kin ve nefret kusuyorlar." dedi.



- "Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır"



"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları üzerine,"Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki '15 Temmuz bir tiyatrodur, kontrollü bir darbedir.' Bu ne demektir sevgili hemşehrilerim, bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır. Onların diliyle konuşmayı bırak. Bak 249 şehidimizin ruhunu incitiyorsun, gazilerimizi üzüyorsun kardeşim. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir sokaktaydı. İzmir, bayrağını aldı eline, indi meydana ve bu alçaklara gününü gösterdi."



Başbakan Yıldırım, asker kıyafetine bürünmüş FETÖ alçaklarına meydanlarda en güzel cevabı halkın verdiğini, bayrağı indirmediğini, ezanı da dindirmediğini vurguladı.



"Milleti korkularla tehditlerle 'hayır' vermeye zorlayamazsınız." ifadesini kullanan Yıldırım, "Tek adam masalınızı, rejim değişecek yalanınızı millet artık yemiyor. Türkiye yemez. Cumhuriyetin şehri İzmir, rejimin adı Cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923'te kurulmuş ve daima bu milletin elinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Tek adamlığa gelince Sayın Kılıçdaroğlu, 7 seçimi kaybeden ben değilim. Aynaya bak, aynaya. Partilerin olduğu yerde seçimle gelinip seçimle gidilen yerde tek adam olur mu? Patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? Tek adam ama milletin adamı, milletin." diye konuştu.



- Tünel ve stat projeleri



Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere siyaseti çok gördüğünü, daha önce kendi verdiği vaatleri unuttuğunu belirterek, gençlerin de pazar günü Kılıçdaroğlu'na kendilerini yok sayanlara gereken cevabı vereceğine inandığını dile getirdi.



Bu ülkeye ne zaman faydalı bir iş yapılsa karşılarında "istemezükçüleri" bulduklarını, İzmir'de de Konak Tüneli'ne hayır diyenlerin yolu en önce kullananlar olduğunu kaydeden Yıldırım, Karşıyaka ve Göztepe'ye stat projelerine de karşı çıkıldığını, buna karşı çıkanlara da taraftarların pazar günü gereken yanıtı vereceğine inandığını söyledi.



- "İzmir'in dağlarında çiçek açsın mı?"



Başbakan Yıldırım, yeni sistemde çift başlılığın ortadan kalktığını, bu milletin geçmişte bu sorun nedeniyle çok çektiğini anlatarak, yeni sistemde artık milletin sandıkta ortaya koyduğu iradenin aynen uygulamaya geçeceğine dikkati çekti.



Yıldırım, "Artık hükumet kuruldu, kurulmadı yok. Bir dönem seçiyorsunuz bitiyor. Beğendiniz bir dönem daha seçiyorsunuz ama üçüncü dönem, 'yahu iyi yapıyor, devam etsin' yok, değişecek. Değişim şart. Gelişme için değişim şart." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanının icranın başı olarak hem yetkili hem sorumlu hale geldiğini, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların da yaptığı her türlü işten sorumlu olacağını vurgulayan Yıldırım, "Gerekirse hesap verecek. Bu mu tek adamlık? Yeni sistemde artık kanunları milletvekilleri yapacak, milletvekilleri bölgelerinin seçmenlerinin derdine daha fazla zaman ayıracak. Onların sorunlarını çözmek için daha çok çalışacak. Bu mu tek adamlık? Öyle defalarca seçim kaybedip koltuğa yapışmak yok." dedi.



Halk oylamasına üç gün kaldığını, pazar gününe kadar çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Sandıkları dolduracağı değil mi? Pazar günü İzmir'in dağlarında çiçek açsın mı?" şeklindeki sözlerine meydanı dolduran vatandaşlar, "Evet, evet"karşılığını verdi.