Başbakan Yıldırım İzmir'de

Yıldırım, İzmir'de iş adamlarıyla buluşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11,5 yıl başbakanlık yaptığını, istese daha fazla da yapabileceğini söyledi.



Milletin her seferinde daha fazla destek verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın, çabalayın, iktidar olun, bırakın beni."



Sistemin herkese iktidar yolu açtığını dile getiren Yıldırım, millete güvendiğini ve "Evet"in geçeceğine inandığını vurguladı.



Bu sistem değişikliğinde bölgesel partiler, ideolojik partiler, bir etnik temele dayalı partilerin asla iktidarı göremeceğini anlatan Yıldırım, "Her bölgeden oy almamız lazım, yüzde 50'yi aşmanız için her yerden oy alacaksınız. Yani Türkiye partisi olacaksınız, sistemin güzelliği bu." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, iktidarın sandıkta belli olacağını ve garantili hükümet sisteminin geleceğini bildirdi.



Temsilde adalet ile her bölgenin temsil edileceğini, ülkenin birliği ve kardeşliğinin garanti altına alınacağına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Efendim, 'Oyları verelim, sonrasını Ankara halletsin', Ankara'ya iş bıraktınız mı nereye gideceği belli olmaz. İşi yerinde bitiriyorsunuz, oy veriyorsunuz akşam sayılıyor. Ülkeyi 5 yıllığına kim yönetecek belli. Güzel bir şey değil mi? Efendim, 'güvenoyu yok', kardeşim 80 milyonun güvenoyu mu var, 550-600 milletvekilinin güvenoyu mu var. Milletin güvenini hesaba katmıyor, vekillerin güveni yok diye.. Vekillere kim güven veriyor millet."



"Asil milletin evlatlarıyız"



Demokrat olmanın yolunun millete teslim olmaktan geçtiğini belirten Yıldırım, halkın kararına dudak bükmemek gerektiğini kaydetti.



"Biz yanlış karar verdik, bizim kararımızı da düzelten hep millet oldu." diyen Yıldırım, "Bu milletin ne yapmaya kadir olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi. Böyle asil milletin evlatlarıyız. Dünyada başka bir millet yok, Amerika anlamıyor 'Bu darbeyi siz nasıl önlediniz'. Avrupa şaşkınlık geçirdi, bu darbe var mı yok mu nasıl oldu, 3 gün sus pus. Bir şey konuşmadılar. 4. gün dedikleri çok ilginç, 'Bu darbecileri fazla hırpalamayın'. Peki 249 şehidin hesabını kim verecek, 2 bin 194 yaralı gazinin hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Avrupa'nın seçim kampanyasında yaptıklarını herkesin gördüğünü belirtti.



Her türlü imkanın kullandırıldığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"FETÖ ve PKK başüstünde. 'Hayır' verin diye Türkçe başlıklı gazete çıkardılar. Gördük bunları ama biz 'Evet' kampanyasını yapamadık, yaptırmadılar, atlarını itlerini insanların üzerine sürdüler. Ne oldu vatandaşlarımız bir öncekinin çok daha üzerinde katılımla cevabını verdiler. Türkiye'yi kimse yönetmeye kalkmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil dostlar. Türkiye kendi işini yapacak kabiliyete gelmiş durumdadır. Savunma sanayinde yerli payını yüzde 24'ten 65'e çıkarmış. Türkiye bugün her şeyini yapacak güçtedir. İstediği her ihtiyacını görebilecek güce erişmiştir."



