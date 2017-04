Başbakan Yıldırım, İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu darbe tiyatroydu, kontrollü bir darbeydi." şeklindeki ifadelerini eleştirerek, "O darbe olduğunda sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu millet, İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı. Sen neredeydin onu söyle. Madem bu bir tiyatroydu, 249 vatan evladı boşuna mı şehit oldu, 2 bin kardeşimiz bu alçaklara karşı dururken boşuna mı yaralandı ? Şehitlerimizin ruhunu sızlatmaya, gazilerimizin hatıralarını yok saymaya hakkın var mı?" dedi.



Başbakan Yıldırım, partisince Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.



16 Nisan'daki halk oylamasında milletin, ülkesinin istikrarına, huzuruna ve büyük hedeflerine sahip çıkacağını belirten Yıldırım, sandıklardan evet sonucu çıkacağına inandığını, artık darbeler anayasasından kurtulmanın vaktinin geldiğini ifade etti.



Milletine güvenmeyen, milletinin kararını beğenmeyen köhnemiş zihniyetlerin artık tarihe gömüleceğini, bundan sonra her kararın sahibinin millet olacağını anlatan Yıldırım, yeni anayasanın meclisi, iktidarı ve ekonomiyi güçlendireceğini, ileri bir demokrasi sağlayacağını kaydetti.



Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Milletle birlikte kararlı bir şekilde gelecek hedeflere yürüyeceğiz. Tıpkı geçmişte yaptığımız gibi 16 Nisan sonrası da reform üzerine reformlar yapacağız. Ekonomimiz şaha kalkacak, istikrara 'evet' diyen Türkiye yatırımcıların gözbebeği olacak. Büyük projelerimiz bir bir hayata geçecek. Dünyada çok büyük krizler var, yaprak kıpırdamıyor. Ama Türkiye dünyanın en büyük projelerini yapıyor.



İşte İstanbul-İzmir Otoyolu, yarısı bitti, 2018'de İzmir'den İstanbul'a gitmek iki saat 50 dakika... Hayırlı uğurlu olsun, işte hizmet.

Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik."



Türkiye'nin en modern havalimanını İzmir'e kazandırdıklarını, İzmir Çevreyolu'nu ve İZBAN'ı bitirdiklerini anlatan Yıldırım, İzmir'in mega projesi olan Körfez Geçiş Projesini de yapacaklarını, Çiğli'den Narlıdere'ye 6 dakikada geçmenin mümkün olacağını vurguladı.



Buca ilçesinde de artan bir trafik sorunu olduğunu bildiğini ancak bunu çözmesi gereken yerel yönetimin gereken adımları atmadığına işaret eden Yıldırım, "Oraya buraya gidip, başka şehirlerde kitap satıp seyahat etmekle olmaz, Buca'da duracaksın, vatandaşın derdini dinleyeceksin. Onlar çözmezse çözecek irade, burada karşınızda duruyor. Evelallah her şey daha güzel olacak. Buca'ya çok güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz.

Buca Tınaztepe'ye çok büyük bir şehir hastanesi yapıyoruz bin 500 yataklı İzmir'in en büyük hastanesini yapıyoruz." diye konuştu.



"Hayatları yalan dolan"



Türkiye'nin 16 Nisan'da büyük bir değişime, dirilişe ve yükselişe hazırlandığını kaydeden Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmasına rağmen inatla dev projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.



Yıldırım, "Bunlar hayırdan başka bir şey bilmezler. Tek dikili ağaçları yok. Bir damla alın terleri yok. Bütün yasakların, baskıların arkasında bunlar var. Bunların hayatları yalan dolan." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun "Hayır" kampanyası için yaptığı ziyaretlerde muhtarlıklara, minibüsçülere, kahvehane sahiplerine ve iş adamlarına gerçek dışı söylemlerde bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:



"Kemal Kılıçdaroğlu sen de 'evet' de bu çıkmazdan kurtul. Başka çaresi yok. Bir de 'ben aslında 82 Anayasası'na hayır oyu verdim' diyor. Ben de hayır oyu verdim. Çünkü darbeciler yaptı, şimdi yine diyor ki 'yine hayır oyu veriyorum'. 82'den bu yana 35 yıl geçmiş hala orda mısın, yine darbecilerle beraber misin'Ona da karşı çıktıysan şimdi darbe anayasasını değiştiriyoruz sana yakışan 'evet' vermektir. Senin dediğini yapıyoruz."



Anayasa değişikliğine kimin "Hayır" dediğine çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü PKK'nın da hayır dediğini anlatan Yıldırım, "PKK ne diyor, 'aman hayır verin, evet çıkarsa biz biteceğiz'. Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Hiç başka yolu yok. Bu millet bu terörle yaşamak zorunda değil." diye konuştu.



"Neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu"



FETÖ'nün de anayasa değişikliğine "Hayır" dediğini bildiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugünlerde çok üzücü bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu 'bu darbe tiyatroydu, kontrollü bir darbeydi' diyor. O darbe olduğunda sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu. Bu millet, İzmirli sokaklardaydı, biz sokaktaydık, Cumhurbaşkanı sokaktaydı. Sen neredeydin onu söyle. Madem bu bir tiyatroydu, 249 vatan evladı boşuna mı şehit oldu, 2 bin kardeşimiz bu alçaklara karşı dururken, boşuna mı yaralandı'Şehitlerimizin ruhunu sızlatmaya, gazilerimizin hatıralarını yok saymaya hakkın var mı?"



Anayasa değişikliğine bazı Avrupa ülkelerinin de hayır dediğini, "Atlarıyla, itleriyle insanların üzerine saldırdıklarını, memleket sevdalılarını yaraladıklarını" hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün bunlar karşı çıkıyorsa demek ki biz doğrusunu yapıyoruz. Millet düşmanları, Türkiye düşmanları karşı çıkıyorsa, bize yakışan 'evet' demektir. Evet, evet, evet, sonuna kadar evet." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, miting alanına gelişi sırasında Menderes Caddesi üzerindeki bir diş kliniğini ve Forbes Meydanı'ndaki taksi durağını ziyaret etti.



Mitingin ardından da Yıldırım, platformdan vatandaşlara karanfil ve satranç takımı dağıttı.



Bir vatandaşın isteği üzerine boynundaki atkıyı çıkararak, hediye eden Yıldırım, Rasime Haliloğlu isimli vatandaşın daveti üzerine evine girerek, çay içti.



Başbakan Yıldırım, Haliloğlu ve 3 çocuğuyla bir süre sohbet etti.



