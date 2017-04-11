Başbakan Yıldırım, İzmir'de
Başbakan Binali Yıldırım, "Bu halk oylaması partilerin seçimi değil. Hiçbir parti seçime girmiyor.
Başbakan Binali Yıldırım, "Bu halk oylaması partilerin seçimi değil. Hiçbir parti seçime girmiyor. AK Parti de girmiyor, CHP de girmiyor, MHP de girmiyor, HDP de girmiyor. Bu, Türkiye'nin geleceğinin kararının verileceği bir oylamadır. Hangi partiye gönül verirseniz verin değerli kardeşlerim gün memleketin geleceği günüdür. Dolayısıyla burada vereceğimiz her 'evet' oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler hedefine yaklaştıran bir gün olacaktır, bir karar olacaktır." dedi.
Yıldırım, partisince Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde düzenlenen mitingde, İzmir'in düşman çizmesine geçit vermediğini söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İzmir'in ufuk şehri olduğunu gördüğünü ve genç cumhuriyetin kalkınma hamlesini de İzmir'den başlattığını belirten Yıldırım, savaştan çıkmış, düşmanı İzmir'de denize dökmüş milletin geleceğini garantiye alan iktisat kongresinin burada toplandığını ifade etti.
"O sevincin kursağında kalacak"
İzmir'in Türk tarihinin önemli bir şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Maalesef bazı kendini bilmezler eğer pazar günü oylamadan 'evet' çıkarsa, 'evet' verenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Alçak, sen kim oluyorsun? Pazar günü Gündoğdu'ya gelseydin de orada İzmir'i görseydin. Yüzbinler oradaydı. İzmir ancak düşmana geçit vermez, İzmir bayrağına, ezanına laf edenlere asla pirim vermez. Yıllarca ana muhalefet partisine genel başkanlık yapmış birisi de çıkıp 'eğer bu oylamadan hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den döktüğümüz günler kadar sevineceğim.' diyor. O sevincin kursağında kalacak. İzmir de 'evet' diyecek, Türkiye de 'evet' diyecek."
Başbakan Yıldırım, demokrasi, hoşgörü, samimiyet şehri İzmir'i densizliklerle, kendini bilmez sözlerle kimsenin karalamaya hakkı olmadığını dile getirdi. Yıldırım, İzmirlinin 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye, İzmir'e sahip çıktığını, 27 gün boyunca demokrasi nöbetleri tuttuğunu ve şehri hainlere teslim etmediğini belirtti.
"Telaşlanıyorlar, zıvanadan çıkıyorlar"
Türkiye'de yapılan yanlışları 15 yıl gece gündüz çalışarak, didinerek telafi ettiklerini anlatan Yıldırım, devlet ve milleti birleştirdiklerini, aradaki mesafeyi kapattıklarını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın kalbi kırılmış, bütün kalbi kırılan vatandaşlarımızın gönlünü aldık. Bizde ayrıştırma yok, bizde birleştirme var. Biz 'evet' diyeni de 'hayır' diyeni de başımızın üstünde tutarız, her vatandaşımızın oyu bizim için makbuldür. Onun için 'evet' verenleri denize dökmek bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz yaşatmaktır. Yaşatmak için buradayız. Çünkü biz 'insanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla geldik. Herkesin hakkını, hukukunu teminat altına almak bizim boynumuzun borcudur. Vesayet odakları, darbe heveslileri, kumpasçılar yeni sistemde işlerini kaybedecekler onun için telaşlanıyor, zıvanadan çıkıyorlar."
"Güçlü kalmak zorundayız"
Adaletsizliklerin kalkacağını, her bölgenin aynı anda kalkınacağını ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyini hep bir gördüklerini, 780 bin kilometrekare vatan toprağına, 80 milyona hizmet götürdüklerini, bütün vatandaşların taleplerine gerekli cevabı verdiklerini kaydetti.
Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğünü, güçlendiğini, son yıllarda büyük adımlar attıklarını ve bunu da kalıcı hale getirmek istediklerini anlatan Yıldırım, "Ülkemizi korumak, terörün verdiği zararları ortadan kaldırmak en büyük hedefimizdir. Terör enerjimizi azaltıyor, terör kardeşliğimize zarar veriyor. Terör Türkiye'nin büyümesini yavaşlatıyor, aramıza ayrılık tohumları saçıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorundadır. Güçlü olmak yetmez güçlü kalmak zorundayız." dedi.
Yıldırım, Türkiye'nin, zayıf yönetimler döneminde çok şey kaybettiğini vurguladı.
"Bakın, bu ülke, bu şehir Adnan Menderes'i çıkardı. Demokrasiyi Türkiye'ye getiren şehir İzmir'dir." diyen Yıldırım, "Adnan Menderes'e yüzde 70 destek veren şehir İzmir'dir. O Adnan Menderes Türkiye'yi aldı nereden nereye götürdü ama yaptığı bu hizmetler cezasız kalmadı, onu devirdiler, ihtilalle alaşağı ettiler, yetmedi idam ettiler. Onun arkasında da CHP vardı. Vesayet odaklarının arasında başrollerde yine CHP vardı." ifadelerini kullandı.
"Bu sistemde darbe yok, milletin kararı var"
Türkiye'nin güçlü dönemlerde hep kazandığını belirten Yıldırım, ülkenin, her 10 yılda bir darbeyi hak etmediğini söyledi.
"Türkiye bir Afrika ülkesi mi neden darbeye gidiyor, milletin kararına neden razı olunmuyor?" diye soran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Getireceğimiz bu sistemde darbe yok, milletin kararı var. Patron sizsiniz siz. Siz sandıkta karar vereceksiniz, verdiğiniz karar 5 yıl boyunca geçerli olacak. Başka kimsenin kararı geçerli olmayacak, tek söz sahibi millet, vatandaş olacak. Bu halk oylaması partilerin seçimi değil. Hiçbir parti seçime girmiyor. AK Parti de girmiyor, CHP de girmiyor, MHP de girmiyor, HDP de girmiyor. Bu Türkiye'nin geleceğinin kararının verileceği bir oylamadır. Hangi partiye gönül verirseniz verin değerli kardeşlerim gün memleketin geleceği günüdür. Dolayısıyla burada vereceğimiz her 'evet' oyu Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler hedefine yaklaştıran bir gün olacaktır, bir karar olacaktır."
(Sürecek)