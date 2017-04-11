Başbakan Yıldırım, İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziemir ilçesinde esnafla bir araya geldi.



Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği mitinge katılmak üzere Gaziemir ilçesine geldi. Önder Caddesi'nde parti otobüsünden inen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı.



Esnafı da ziyaret eden Yıldırım, bir lokantada yemek yedi.



Başbakan Yıldırım'a, AK Parti Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti.