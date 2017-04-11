Başbakan Yıldırım, İzmir'de: (2)

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliği taslağına bazı Avrupa ülkelerinin de karşı çıktığına dikkati çekerek, "Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımızın üzerine sürmediler mi, saldırmadılar mı? Bizim bakanlarımıza ve milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük, bize engel oluyorlar diğer yandan PKK ve FETÖ kol kola mitingler yapıyor. Yetmedi Kandil'den terörist başları da video konferansla o mitinglere katılıyorlar. Dostluk bu mu, böyle dostluk olur mu?" dedi.



Gaziemir ilçesinde Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlenen mitingde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Yıldırım, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği taslağına Türkiye'ye düşman pek çok kesimin karşı çıktığına işaret etti.



Yıldırım, bazı Avrupa ülkelerinin de anayasa değişikliğine karşı olduğuna ve AK Partili bakanların ve milletvekillerinin ülkelerinde toplantı yapmasını engellediğine dikkati çekerek, "Atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımızın üzerine sürmediler mi, saldırmadılar mı? Bizim bakanlarımıza ve milletvekillerimize engel olmadılar mı? Bakın oynanan oyun büyük, bize engel oluyorlar diğer yandan PKK ve FETÖ kol kola mitingler yapıyor. Yetmedi Kandil'den terörist başları da video konferansla o mitinglere katılıyorlar. Dostluk bu mu, böyle dostluk olur mu? Dostumuzu ve düşmanımızı bileceğiz. Dostumuz için canımız kurban, başımız feda. Ama düşmanımızı da sevindirecek işler yapmayacağız." diye konuştu.



"İrade ve patron tek, o da millet"



Yıldırım pazar günü halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin özünde milletin egemenliğinin yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Artık, hükümeti siz sandıkta seçeceksiniz, sandıkta verdiğiniz oyla ülkeyi kim yönetecek belli olacak. Ankara'da ayak oyunlarıyla otel odalarında, gazete bürolarında hükümet oluşmayacak. Milletin dediği olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak, başka buna ortak olmayacak, gizli ortak olmayacak. İrade ve patron tek, o da millet. 5 yıllığına seçeceksiniz, beğendiğinizi bir daha seçeceksiniz. Üçüncüsü yok, 2 dönemde bitti. Herkes önünü görecek, ekonomi büyüyecek, engeller ortadan kalkacak. Bürokrasinin ayak oyunları bitecek, seçilen hükümet işine bakacak, millet ne diyorsa onu yapacak. Milletin demediğini yapmayacak."



Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e yaptıkları yatırımlara değinerek, Adnan Menderes Havalimanı'nın yolcu terminallerini yenilediklerini, Ankara'dan İzmir'e yolculuk süresini 3,5 saate indirecek hızlı tren hattı ile İzmir-İstanbul arasındaki süreyi 2 saat 50 dakikaya düşürecek otoyolu çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBAN'ı hayata geçirdiklerini, şimdi de bu hattı Bergama ve Selçuk ilçelerine doğru uzattıklarını söyleyen Yıldırım, Çandarlı Limanı'na uzanacak otoyolunun ve Karabağlar ilçesinde 10 bin konutluk kentsel dönüşüm yatırımının temelini attıklarını ayrıca İzmir Körfezi köprü ve tüp geçişi projesi için bu sene içinde ihaleye çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.



İzmir'in cumhuriyet tarihinde bu kadar çok yatırımı sadece iki dönemde aldığına dikkati çeken Yıldırım, bunlardan birinin merhum Başbakan Adnan Menderes diğerinin ise şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde olduğunu ifade etti.



Başbakan Yıldırım daha sonra vatandaşlara satranç takımı dağıttı.



(Bitti)