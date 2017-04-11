Başbakan Yıldırım: "Izmir Bayrağına, Ezanına Laf Edenlere Asla Pirim Vermez"

- Dalgalanan bayraklar Miting alanından ve vatandaşlar detaylar Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak...

Başbakan Yıldırım: 'Izmir Bayrağına, Ezanına Laf Edenlere Asla Pirim Vermez'

- Dalgalanan bayraklar
Miting alanından ve vatandaşlar detaylar
Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

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