Başbakan Yıldırım: "Izmir Bayrağına, Ezanına Laf Edenlere Asla Pirim Vermez"
- Dalgalanan bayraklar Miting alanından ve vatandaşlar detaylar Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak...
- Dalgalanan bayraklar
Miting alanından ve vatandaşlar detaylar
Binali Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İZMİR - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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