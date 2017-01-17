Başbakan Yıldırım: "İstikrar Devam Ediyor. Yatırıma Devam Edin"

Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair yaptığı açıklamada "Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İŞ DÜNYASI YATIRIM PLANINI YAPMAYA DEVAM ETSİN"

"Erken seçim için ne sebep var? Bir sebep var mı? Faraziyeler üzerine amel olmaz. İnşallah ikinci turda da Meclis'ten anayasa değişikliği geçecek. Ondan sonra da referanduma gideceğiz. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz yatırım planlarını yapsınlar. İstikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek."

"MERKEZ BANKASI HANGİ KARARI ALMASI GEREKİYORSA ALIR"

"Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. Benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz."