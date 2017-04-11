Başbakan Yıldırım: "İstedikleri kadar Avrupa'da, orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri kol kola vermiş, el ele vermiş, omuz omuza vermiş Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti tanımadınız, hala tanımadınız. Bu millet Pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız."