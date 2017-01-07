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Başbakan Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi Ile Bir Araya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim el-Cuburi ile görüştü.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi, Başbakan Yıldırım'ı kapıda karşıladı.

Temsilciler Meclisi binasındaki görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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