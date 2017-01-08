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Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen Siyasetçileri Kabul Etti

Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen Siyasetçileri Kabul Etti

Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen siyasetçileri kabul ettiIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti.

Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen Siyasetçileri Kabul Etti

Başbakan Yıldırım Irak'ta Türkmen siyasetçileri kabul etti

IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesinde Türkmen siyasetçileri kabul etti.

Kabulde, Başbakan Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğunu söyleyerek, Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır. dedi.

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