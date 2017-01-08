Başbakan Yıldırım, Irak'ta Türk Büyükelçiliği Binası İnşaatını Gezdi

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta inşaatı süren Türkiye Büyükelçiği binasını gezdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının inşaatını gezen Başbakan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. İşçiler tarafından tezahüratlarla karşılanan Başbakan Yıldırım, işçilerle sohbet etti. - BAĞDAT