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Başbakan Yıldırım Irak'ta Resmi Törenle Karşılandı
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Başbakan Yıldırım Irak'ta Resmi Törenle Karşılandı
7 Ocak 2017 Cumartesi 13:37
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak:
Dunya.com
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