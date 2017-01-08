Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile baş başa görüştü.



Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi IKBY Başbakanı Barzani, Başbakan Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



Görüşmenin ardından iki mevkidaş, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.