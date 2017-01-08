Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki dini liderleri kabulünde, Irak'ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerini, DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını bildirdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Başbakanlık Misafirhanesinde, Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif el-Humeyim, Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin Temsilcisi ve Şii Vakfı Başkanı Seyid Muhanned Cemalettin ve dünyadaki bütün Keldanilerin Patriği Mar Louis Raphael I. Sako'yu ile görüştü.



Yıldırım, kabulde, bir dinler ve kültürler mozaiği olan Irak'ın Sünni, Şii, Hristiyan, Asuri, Keldani, Yezidi, Arap, Türkmen, bütün renklerine sevgi ve saygı beslediklerini dile getirdi.



Tarih boyunca din, mezhep, etnik ayrım yapmadan bütün mazlumlara kucak açan Türkiye'nin, Irak'a da her zaman destek olduğunu, nitekim terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklılar arasında Şii, Sünni ve Keldanilerin de bulunduğunu belirten Yıldırım, bundan sonra da Irak'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.







Irak'ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını bildirdi.



Bölge hakkında karamsar senaryolar üretildiğine işaret eden Yıldırım, halbuki mezhepçilik ve aşırıcılık tuzağına düşülmeden el ele verildiğinde, aşılamayacak bir sorunun kalmayacağını kaydetti.







Kabulde söz alan dini liderler de Başbakan Yıldırım'ın ifadelerinden memnuniyet duyduklarını, bu görüşlere aynen iştirak ettiklerini belirtti. Dini liderler, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden muzdarip Irak vatandaşlarına verdiği destek için şükran duyduklarını ifade etti.