Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Başbakanlık Misafirhanesinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.
Başbakan Yıldırım Irak'ta
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads