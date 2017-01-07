Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile Erbil'e gitti.
Yıldırım'ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan, Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Hani el-Cenabi ile diğer yetkililer uğurladı.
Başbakan Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Erbil'e gitti.
Başbakan Yıldırım Irak'ta
Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile Erbil'e gitti.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın başkenti Bağdat'taki resmi temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile Erbil'e gitti.
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