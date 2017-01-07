Başbakan Yıldırım Irak'ta

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Masum ile Yıldırım'ın görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Kabulde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile diğer yetkililer de hazır bulundu.