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Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Yıldırım Irak'taBağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım'ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve

Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

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