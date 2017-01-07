Başbakan Yıldırım Irak'ta
Bağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım'ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.
Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve
Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım Irak'ta
Başbakan Yıldırım Irak'taBağdat, 7 Ocak, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi.
Başbakan Yıldırım Irak'ta
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads