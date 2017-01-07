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Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi.

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım Irak Başbakanı Haydar el Ibadi ile bir araya gelmek üzere Irak'a geldi. İbadi ve beraberindeki heyet Başbakan Yıldırım'ı Havaalanında karşıladı. İki ülkenin Başbakanı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Yıldırım, Irak'ın önde gelen siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve

Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü:

-Başbakan'ın uçaktan inme görüntüleri

-Havaalanı karşılama - Bağdat

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