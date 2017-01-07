Başbakan Yıldırım: "Irak'ın Egemenliği Bizim İçin Çok Önemlidir, Egemenliğine Zarar Verecek Hiçbir...

Başbakan Yıldırım: "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz."