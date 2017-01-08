Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü
IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi Ile Görüştü
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştüIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü
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