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Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştüIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iyad Allavi Ile Görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile görüştü

IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.

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