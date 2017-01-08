Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile bir araya geldi. - BAĞDAT
Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.
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