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Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile Görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat temasları kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Yardımcı İyad Allavi ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile bir araya geldi. - BAĞDAT

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Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı, İyad Allavi, Bağdat, Irak
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