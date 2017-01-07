TÜMÜ
Haberler Search
Başbakan Yıldırım, Irak'a Gitti

Başbakan Yıldırım, Irak'a Gitti

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’a gitti.

Başbakan Yıldırım, Irak'a Gitti

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti.

Başbakan Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan özel uçak 'TC ANA' ile Irak'a hareket etti. Başbakan Yıldırım'ı Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan ve diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile birlikte Irak'a giden heyette, Milli savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yer aldı. - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İl Başkanı Bülent TÜFENKCİ, Esenboğa Havalimanı, Milli Eğitim Bakanı, Elektrik Enerjisi, Ankara Havalimanı, Binali Yıldırım, Bülent Tüfenkci, Berat Albayrak, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads