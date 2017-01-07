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Başbakan Yıldırım Irak'a Gitti
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Başbakan Yıldırım Irak'a Gitti
10 Soruda Karekodlu Çek
Başbakan Yıldırım Irak'a Gitti
7 Ocak 2017 Cumartesi 08:57
Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC ANA" ile Irak'a gitti.
Başbakan Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC ANA" ile Irak'a gitti
Kaynak:
Dunya.com
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[9138466] Dunya.com
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